Президент Эстонии заявила, что Украина "на расстоянии нескольких световых лет" от ЕС

КИЕВ, 11 сентября. /ТАСС/. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила о том, что Украина не скоро станет членом Европейского союза. Об этом она сказала в субботу на форуме YES Brainstorming в Киеве.

"Все прогнозы базируются на предыдущем опыте. К сожалению, за 5 лет я не увидела приближения Украины к выполнению Копенгагенских критериев. Украина на расстоянии нескольких световых лет от их выполнения", - пояснила она.

При этом она отметила проблемы эстонского бизнеса на Украине. "Есть компания, которая дошла до европейского правосудия, но ей это не помогло. А недавно я узнала о компании, которая приближалась к очень серьезному соглашению на Украине, но к ним пришел адвокат и заявил, что для ускорения заключения договоренностей надо поделиться частью своих акций", - сказала она. "Поэтому, когда спрашивают, почему Украина до сих пор не в ЕС, то ответ, на мой взгляд, очевиден", - добавила Кальюлайд.

В то же время Кальюлайд отметила, что поддерживает стремление к членству в ЕС Украины, Грузии и Молдавии и подчеркнула, что приближение к ЕС увеличит стоимость активов украинского бизнеса. Она сообщила, что говорила об этом с украинскими олигархами. "К сожалению, мне не удалось достучаться до них и сейчас, пользуюсь возможностью, хочу еще раз это повторить. Возможно, произойдет чудо и они услышат это, тогда Украина начнет приближаться к ЕС", - добавила президент.

Присутствовавший на встрече глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призвал не держать Киев на "крючке реформ" и признать, что Украину не принимают в ЕС не потому что она не готова в плане реформ, а потому что ЕС политически не готов к этому. Он привел в качестве примера Северную Македонию, которая не может войти в ЕС "не потому что ей не хватает реформ, а потому что вокруг этого есть политические вопросы". Кулеба сказал, что не просит об исключении для Украины, но предлагает "признать простой факт, что прием в ЕС - это не только о реформах". При это он подчеркнул, что реформы необходимы Украине, и они продолжатся. Глава МИД также призвал Европу к "честному разговору" относительно перспектив членства Киева в ЕС.

Копенгагенские критерии, принятые в столице Дании в 1993 году, определяют условия вступления стран в Европейский союз. Среди требований - политические, географические, экономические, правовые и другие критерии.