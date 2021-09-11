Талибы заявили, что военные Пакистана не принимали участие в боях в Панджшере

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сентября. /ТАСС/. Помощь Пакистана не потребовалась радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ) для того, чтобы захватить афганскую провинцию Панджшер, которая была центром сопротивления талибам. Об этом заявил министр иностранных дел в назначенном движением временном правительстве Афганистана Амир Хан Моттаки.

"Если мы взяли под контроль 33 провинции без помощи Пакистана, тогда зачем нам помощь Пакистана только для двух или трех районов Панджшера?" - приводит в субботу слова Моттаки новостной ресурс AfghanUrdu на своей странице в Twitter. "Это (сообщения о пакистанской помощи талибам в Панджшере - прим. ТАСС) не что иное, как пропаганда", - добавил он.

Ранее ряд региональных СМИ, в том числе индийская газета Pioneer, сообщили со ссылкой на источники, что военная авиация и спецназ Пакистана оказали поддержку "Талибану" в операции по захвату Панджшера. В пятницу представитель МИД Пакистана Асим Ифтихар опроверг сообщения о причастности военнослужащих страны к захвату талибами контроля над провинцией.

Соединенные Штаты 30 августа завершили военную миссию в Афганистане. О решении свернуть операцию в этой стране, начатую в октябре 2001 года и ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории, президент США Джо Байден объявил 14 апреля. После этого сторонники движения "Талибан" значительно нарастили темпы наступления и 15 августа без боя установили полный контроль над афганской столицей. Несогласные с властью талибов силы организовали в северной провинции Панджшер сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд. 6 сентября представитель талибов Забихулла Муджахид заявил, что Панджшер перешел полностью под контроль "Талибана", поэтому война на территории Афганистана окончена. В свою очередь Масуд объявил, что противостояние радикалам продолжается.