Главы МИД Вьетнама и Китая обсудили будущее стратегического партнерства двух стран

ХАНОЙ, 11 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Буй Тхань Шон провел в субботу в Ханое переговоры с министром иностранных дел, членом Госсовета КНР Ван И, в ходе которых стороны обменялись мнениями о текущем состоянии отношений двух стран и обсудили конкретные меры по продвижению вьетнамско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства. Об этом сообщило Вьетнамское информационное агентство (ВИА).

Главы МИД подчеркнули необходимость расширять взаимодействие в сфере предотвращения и контроля эпидемии COVID-19, обеспечивая при этом поддержание торгово-экономического сотрудничества между Ханоем и Пекином. Буй Тхань Шон, в частности, предложил Китаю упростить процедуры таможенного оформления вьетнамских товаров, особенно сельскохозяйственной продукции, следующей через пограничные пункты на совместной сухопутной границе, а также расширить официальный импорт фруктов и овощей из Вьетнама, что будет способствовать поддержанию сбалансированного двустороннего товарооборота и цепочек производства и сбыта двух стран.

Касаясь темы Восточного (Южно-Китайского) моря, стороны договорились придерживаться общего видения урегулирования спорных вопросов, совместно поддерживать мир и стабильность в регионе. Вьетнам и Китай вместе со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) будут содействовать переговорам по выработке и принятию эффективного и содержательного Кодекса поведения сторон в Южно-Китайском море, всецело соответствующего международному праву, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, отмечает ВИА.

Агентство также информирует, что Буй Тхань Шон и Ван И уделили на переговорах внимание некоторым международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Встречи с премьером и главой Компартии Вьетнама

В этот же день руководителя МИД КНР приняли премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь и генеральный секретарь Центрального комитета (ЦК) Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг.

Глава вьетнамского правительства высказал мнение, что сторонам необходимо усилить координацию для продвижения совместных инвестиционных проектов и урегулирования возникающих при их реализации трудностей. Премьер призвал китайский бизнес активно вкладывать средства в масштабные двусторонние проекты, соизмеримые с высоким уровнем отношений между двумя странами, чтобы люди могли воспользоваться реальными плодами дружбы и сотрудничества между Вьетнамом и Китаем.

Нгуен Фу Чонг на встрече с Ван И отметил, что обе стороны должны укреплять политическое доверие, развивать сотрудничество во всех областях и постоянно обогащать содержание китайско-вьетнамского стратегического партнерства. Следует активизировать обмен опытом в области партийного строительства и национального управления, способствовать содержательному и взаимовыгодному сотрудничеству между правящими партиями СРВ и КНР, министерствами, ведомствами и населенными пунктами, особенно приграничными, сказал генсек ЦК Компартии Вьетнама.