СМИ: в Салониках проходят митинги и демонстрации перед выступлением премьера Греции

АФИНЫ, 11 сентября. /ТАСС/. Профсоюзы и оппозиция проводят в субботу митинги и демонстрации в Салониках перед традиционным выступлением премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса по социально-экономическим вопросам на 85-й Салоникской международной ярмарке. Об этом сообщает новостной портал Newsbomb.gr.

По его данным, на акции протеста противников вакцинации накалилась обстановка после того, как некоторые активисты стали выкрикивать лозунги против полицейских и журналистов. Их продвижение к центру конгрессов на ярмарке блокировал отряд спецназа.

Остальные демонстрации проходят мирно. Одну из них организовал профсоюз государственных служащих Греции, другую - близкий к Компартии Греции профсоюз "Всегреческий боевой фронт". КПГ сделала специальное заявление, в котором подчеркнула, что правительство "щедро раздает привилегии и льготы крупному капиталу, а трудящимся предоставляет лишь небольшие льготы, крохи, обещания, которые потом исчезают при огромном росте цен, изменении трудовых отношений и отмене прав и завоеваний целых десятилетий".

По сообщению греческой полиции, на улицы Салоник выведены более 6 тыс. полицейских, которые используют для поддержания безопасности и порядка все доступные средства, включая беспилотники. В распоряжении спецназа имеются и водометные автомобили, которые могут быть применены в случае беспорядков.