Глава ДНР назвал терактом взрыв на нефтебазе в Донецке

ДОНЕЦК, 11 сентября. /ТАСС/. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал террористическим актом произошедший в субботу взрыв на нефтебазе в Кировском районе Донецка.

"Причиной пожара стало попадание взрывоопасного предмета в кровлю резервуара. На месте происшествия обнаружены фрагменты беспилотника. Результаты работы спецслужб свидетельствуют, что в очередной раз на территории республики был совершен террористический акт. Украина использует методы ведения войны таких террористических организаций, как "Аль-Каида" [запрещена в РФ]", - цитирует главу ДНР Донецкое агентство новостей.

По словам Пушилина, "Киев методично наращивает огневую агрессию по объектам инфраструктуры ДНР". Он напомнил, что "менее двух месяцев назад противник пытался взорвать газопровод в одном из районов Донецка", также пять раз в течение месяца "были нанесены прицельные огневые удары по энергоузлам, которые обеспечивают электроэнергией прифронтовые районы республики". Как подчеркнул Пушилин, "в последние дни под огонь военных Киева попали шахта имени Засядько, Докучаевский флюсо-доломитный комбинат, жилые дома, в результате обстрелов четыре мирных жителя получили ранения".

Глава ДНР призвал "представителей международной общественности, в частности ОБСЕ, содействовать расследованию этих инцидентов и оказать влияние на Украину для недопущения возобновления полноценных боевых действий, которых добивается Украина подобными провокациями".

В субботу руководитель городской администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в Кировском районе города на нефтебазе произошел взрыв. Позже первый заместитель министра информации республики Даниил Безсонов сообщил, что с утра над нефтебазой были зафиксированы украинские БПЛА, проводившие разведку, в связи с чем персонал базы был эвакуирован. Приблизительно в 12:30 по местному времени (совпадает с мск) украинский БПЛА сбросил взрывное устройство на нефтехранилище, в результате чего были уничтожены 1 300 тонн топлива, два БПЛА были сбиты взрывной волной, они упали рядом.