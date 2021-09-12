В Приднестровье начинается президентская избирательная кампания

КИШИНЕВ, 12 сентября. /ТАСС/. Избирательная кампания к президентским выборам 12 декабря стартует в воскресенье в непризнанном Приднестровье. Как сообщила местная Центральная избирательная комиссия, с сегодняшнего дня и до 11 ноября включительно кандидаты могут подавать заявки на участие в выборах и приступать к агитации и сбору подписей в свою поддержку.

Согласно местным законам, для регистрации они должны собрать от 2 до 3% подписей включенных в списки избирателей. К этим выборам избирательная база составила 405 294 человека. После подачи всех документов у ЦИК будет 10 дней на решение о регистрации кандидата в президенты или отказе.

Сейчас пост президента занимает Вадим Красносельский, кроме него никто из потенциальных кандидатов пока себя не проявляет. На выборах 2016 года Красносельский одержал победу уже в первом туре, где он обошел занимавшего пост президента Евгения Шевчука. Последний был политическим оппонентом контролирующей парламент партии "Обновление". Теперь это формирование оказывает полную поддержку Красносельскому.

Это уже седьмые президентские выборы в истории Приднестровья. Президентом может быть избран гражданин Приднестровья не моложе 35 лет, постоянно проживающий на территории республики не менее 10 лет. Срок президентских полномочий - пять лет, одно и то же лицо не может занимать эту должность более двух сроков подряд.

По данным ЦИК, для голосования будет образовано 257 участковых избирательных комиссий. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примут участие 25% избирателей. В бюллетене для голосования есть графа "против всех".

Приднестровский конфликт

Непризнанная республика была образована 2 сентября 1990 года на молдавских территориях левобережья Днестра, где проживает преимущественно русскоязычное население. Жители выступили против действий радикальных политиков Молдавии, добивавшихся тогда выхода республики из состава СССР и ее объединения с Румынией. Столкновения в Бендерах унесли жизни более 600 человек. Всего в этом конфликте погибли свыше 1 тыс. человек, еще десятки тысяч пострадали, стали беженцами.

Остановить братоубийственную войну удалось после того, как в июле 1992 года в Москве было подписано соглашение о мирном урегулировании, а в зону конфликта были введены российские миротворцы. С тех пор вместе с молдавскими и приднестровскими коллегами они охраняют мир в регионе, дав возможность Кишиневу и Тирасполю вести переговоры об урегулировании конфликта.