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Смена власти в Афганистане

Трамп в годовщину терактов 11 сентября назвал позором решения Байдена по Афганистану

Видеообращение экс-президента США было показано на митинге христианских активистов в Вашингтоне
Дональд Трамп ASSOCIATED PRESS/LM Otero
Описание
Дональд Трамп
© ASSOCIATED PRESS/LM Otero

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп в годовщину терактов 11 сентября назвал позором для страны решения о выводе войск из Афганистана, которые были приняты администрацией действующего главы Белого дома Джо Байдена. Видеообращение бывшего американского лидера было показано в субботу на проходившем на центральном бульваре американской столицы митинге христианских активистов. Запись выложила в своем Twitter пресс-секретарь республиканца Лиз Харрингтон.

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"Мы испытали огромный, огромный позор за последнюю неделю, произошло ужасное, этой администрацией были приняты ужасные решения", - заявил Трамп, говоря о выводе войск из Афганистана. "Но у вас есть смелость, и вы просто замечательные, так что это удастся компенсировать", - добавил экс-президент, обращаясь к собравшимся.

Митинг христианских активистов, на котором было показано видеообращение Трампа, изначально не был приурочен к двадцатилетию терактов 11 сентября, дата его проведения лишь совпала с годовщиной трагедии, поскольку Национальная парковая служба США выдала организаторам разрешение на проведение мероприятия на центральном бульваре именно на этот день.

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной этого года о намерении вывести оттуда свои войска. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Последние военнослужащие США в ночь на 31 августа оставили Афганистан, завершив свое 20-летнее присутствие в этой стране.

Политические оппоненты Байдена подвергают критике процесс вывода сил США из Афганистана и эвакуации оттуда американцев, граждан других стран и афганских беженцев. После теракта 26 августа у аэропорта Кабула, в результате которого погибли более 200 человек, в том числе 13 американских военных, ряд влиятельных республиканцев призвал к отставке или импичменту Байдена, возложив на него ответственность за допущение теракта в афганской столице.

Вашингтон начал операцию в Афганистане после терактов 11 сентября 2001 года, в результате которых в США погибли 2 977 человек, являвшихся гражданами 90 стран, пострадали более 6 тыс. человек. Ответственность за эти атаки лежит на террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ).

Теги
СШАБайден, ДжоТрамп, ДональдСмена власти в Афганистане
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