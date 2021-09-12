Источник: действующий постпред Афганистана выступит за страну на Генассамблее ООН

ООН, 12 сентября. /ТАСС/. Афганистан на предстоящей 21-27 сентября неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН будет представлять действующий глава миссии при всемирной организации Гулям Исхакзай. Об этом ТАСС сообщил в субботу источник в ООН.

"От Афганистана будет постоянный представитель при ООН", - сказал собеседник.

В предварительном списке участников недели высокого уровня в качестве выступающего от Афганистана был заявлен президент. Однако занимавший этот пост Ашраф Гани бежал из страны после вступления в Кабул талибов (представители запрещенного в РФ движения "Талибан") 15 августа. Даже США заявили, что он не имеет никакого значения для событий в Афганистане.

За прошедший с прихода к власти талибов месяц функции постоянного представителя при ООН продолжал исполнять назначенный Гани дипломат Гулям Исхакзай. Согласно Уставу ООН, власти страны могут предложить нового представителя на этот пост, но талибы пока не признаны международным сообществом.

Выступление представителя Афганистана на неделе высокого уровня намечено на вторую половину дня 22 сентября.