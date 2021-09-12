ФБР обнародовало документ по терактам 11 сентября, рассекреченный в рамках указа Байдена

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США обнародовало в субботу первый из документов по терактам 11 сентября 2001, рассекреченных в рамках указа президента США Джо Байдена. Документ размещен на сайте ведомства.

"Этот материал публикуется в рамках исполнительного указа, подписанного 3 сентября 2021 года, касающегося обзора на предмет рассекречивания некоторых документов, относящихся к террористическим атакам 11 сентября 2001 года", - говорится в пояснительном сообщении.

Рассекреченный документ, в котором содержится значительное количество изъятых при публикации фрагментов, датируется 2016 годом. Он состоит из 16 страниц и составлен на основе показаний человека, работавшего в консульстве Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе, а позднее стремившегося получить американское гражданство. Имя источника ради сохранения конфиденциальности также изъято.

В отчете речь идет о контактах этого человека с лицами, которые, по версии американских властей, могли оказывать значительную логистическую поддержку террористам, участвовавшим в захвате 11 сентября 2001 года пассажирских авиалайнеров. Речь, в частности, идет о контактах источника с двумя другими подданными Саудовской Аравии, один из которых также работал в саудовском консульстве в Лос-Анджелесе, а другой, по версии ФБР, мог быть агентом саудовской разведки.

Указ Байдена

3 сентября президент США Джо Байден подписал указ о проведении обзора отдельных правительственных документов, касающихся терактов 11 сентября 2001 года, на предмет их возможного рассекречивания.

Ранее около 1,8 тыс. американцев, в том числе родственники жертв терактов 11 сентября, подписались под письмом Байдену, в котором призвали его воздержаться от посещения памятных мероприятий, приуроченных к очередной годовщине трагедии, пока он не рассекретит обстоятельства терактов. Авторы обращения убеждены, что в этих документах содержатся доказательства причастности лидеров Саудовской Аравии к случившемуся. Кроме того, группа обратила внимание на то, что Байден, еще будучи кандидатом в президенты, обязался раскрыть как можно больше информации на данный счет, но так и не сделал этого.

В свою очередь посольство Саудовской Аравии в США заявило о том, что власти страны выступают за полное рассекречивание всех документов, касающихся расследования властями США терактов 11 сентября, рассчитывая на то, что публикация этих материалов "навсегда положит конец безосновательным обвинениям в адрес королевства".

11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) захватили четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один - на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Четвертый захваченный самолет также направлялся в сторону столицы, однако разбился недалеко от города Шенксвилл (штат Пенсильвания). В результате этой атаки, помимо самих террористов, погибли 2 977 мужчин, женщин и детей.