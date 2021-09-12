В ДНР заявили, что украинские силовики четыре раза за сутки обстреляли республику

ДОНЕЦК, 12 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки четыре раза обстреляли Донецкую народную республику (ДНР). Об этом в воскресенье сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Общее число примененных ВСУ боеприпасов - 48", - цитирует сообщение Донецкое агентство новостей.

По данным представительства ДНР в СЦКК, обстрелу со стороны украинских силовиков подверглись районы населенных пунктов Верхнеторецкое, Озеряновка, Докучаевск. При обстрелах применялись минометы калибра 120 мм, гаубицы калибра 122 мм, БМП, БТР.

В субботу представительство ДНР в СЦКК сообщило, что за прошедшие сутки ВСУ дважды обстреляли территорию республики, выпустив по ней 38 единиц боеприпасов.

С 27 июля 2020 года в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применение любого вида оружия, стягивание техники, диверсии, инженерные работы, полеты беспилотных летательных аппаратов. Несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть потери. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.