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Минобороны Японии утверждает, что самолет из России нарушил ее воздушное пространство

Токио по дипломатическим каналам призвал Москву к недопущению повторения инцидента

ТОКИО, 12 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны Японии утверждает, что российский самолет Ан-26 в воскресенье якобы дважды нарушил воздушное пространство страны у северного острова Хоккайдо. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте японского оборонного ведомства.

Отмечается, что для перехвата российского самолета в воздух были подняты японские истребители.

По данным агентства Kyodo, Министерство иностранных дел Японии по дипломатическим каналам призвало российскую сторону к недопущению повторения подобного инцидента, а также выразило протест в связи с произошедшим. При этом якобы нарушивший воздушное пространство самолет был гражданским, утверждает агентство.

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