Талибы заявили, что в 2001 году осудили теракты 11 сентября в США

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 сентября. /ТАСС/. Захватившее власть в стране радикальное афганское движение "Талибан" (запрещено в РФ) заявляет, что осуждало 20 лет назад теракты 11 сентября в США и было готово сотрудничать в их расследовании. Об этом заявил представитель талибов Сухейль Шахин в интервью пакистанскому телеканалу Geo TV, которое вышло в эфир в субботу.

"Я напомню, что мы осудили этот инцидент. (Абдул Салам) Заиф тогда был послом (в Пакистане), а я помощником. Мы созвали пресс-конференцию и осудили этот инцидент. Мы сказали, что будем сотрудничать, чтобы выявить настоящих закулисных виновников", - сказал он.

"Мы просили решить этот вопрос путем диалога, не вторгаться в Афганистан. И результат этого вторжения теперь перед вами", - сказал Шахин. "Но они не прислушались к нам, вторглись в Афганистан и оккупировали, используя современное оружие. Тогда здесь было более 150 тыс. солдат их и их союзников. Но результатом стало то, о чем мы и предупреждали 20 лет назад. <…>. При поддержке народа мы отвоевали свою свободу ", - добавил он.

Шахин также утверждает, что талибы, находившиеся в то время у власти в Афганистане, были "застигнуты врасплох" этими терактами в США, организованными "Аль-Каидой" (запрещена в РФ) и не знали о них заранее.

11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки "Аль-Каида" захватили четыре пассажирских авиалайнера в США. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один - на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Четвертый захваченный самолет также направлялся в сторону столицы, однако разбился недалеко от города Шенксвилл (штат Пенсильвания). В результате этой атаки, помимо самих террористов, погибли 2 977 человек.