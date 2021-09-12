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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
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Иран заявил, что восстановит доступ МАГАТЭ к камерам наблюдения на ядерных объектах

© IRIB via AP

ТЕГЕРАН, 12 сентября. /ТАСС/. Тегеран восстановит доступ Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) к камерам на ядерных объектах в Иране. Об этом сообщил в воскресенье глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами после переговоров с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

"Согласовано, что техническая группа [МАГАТЭ] прибудет в Иран, чтобы провести необходимые работы с камерами", - отметил он. "Мы договорились, что генеральный директор МАГАТЭ в ближайшее время посетит Тегеран и проведет переговоры с властями", - добавил Эслами.

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