Лукашенко заявил о возникновении новых рисков на западе Союзного государства

МИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о появлении новых рисков и угроз на западе Союзного государства, обострении ситуации на границах стран ОДКБ. Об этом он сказал в воскресенье во время награждения военнослужащих, участвующих в белорусско-российских учениях "Запад-2021".

"Завершился первый этап совместных учений "Запад-2021". Это одно из важнейших мероприятий подготовки вооруженных сил, которое проводится на фоне непрекращающейся гибридной агрессии со стороны Запада в отношении Беларуси и России. Мы видим новые риски и вызовы на западе Союзного государства, обострение обстановки на границах государств - членов ОДКБ", - отметил Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.