Глава МККК позитивно оценил итоги своих встреч с новыми властями Афганистана

ЖЕНЕВА, 12 сентября. /ТАСС/. Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер, посетивший Афганистан, позитивно оценил итоги своих переговоров с представителями радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). В интервью газете Matin Dimanche в воскресенье он сообщил, что новые власти заверили его в том, что Красный Крест может продолжать гуманитарную работу в стране "как и прежде".

В ходе поездки, проходившей с 5 по 8 сентября, Маурер встретился в Кабуле с заместителем главы временного правительства Афганистана Абдулом Гани Барадаром, а также с представителями талибов в городах Кандагар и Лашкаргах. Речь шла, в частности, об "уважении безопасности и независимости нейтральных организаций, таких как МККК и Афганский Красный Полумесяц". "Я был воодушевлен заявлениями новых руководителей по всем этим пунктам: они заверили, что мы можем продолжать нашу деятельность как и прежде", - констатировал глава МККК. "Нужно посмотреть, как это будет развиваться, но это были хорошие стартовые переговоры", - подчеркнул он.

Во время посещения городов Кандагар и Лашкаргах Маурер, по его словам, "был, скорее, впечатлен профессионализмом" новых властей. "В частности, в госпитале Мирваис делегация талибов и губернатора Кандагара хорошо знала сектор здравоохранения и проявила желание вести диалог о том, как лучше оказывать услуги населению", - сказал президент Красного Креста.

Как отметил Маурер, многие афганцы заявляют, что "чувствуют себя сейчас в большей безопасности, чем два месяца назад". "Насилие и отсутствие безопасности сейчас, судя по всему, подошли к концу", - пояснил он. Вместе с тем глава МККК охарактеризовал нынешнее положение в Афганистане как "двойственное". "Люди, с которыми мы говорили, ощущают одновременно страх и облегчение", - резюмировал он.

Талибы развернули масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести оттуда военные силы. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а боевики "Талибана" без боя вошли в Кабул. Они заявили о своей полной победе в Афганистане. Во вторник "Талибан" объявил состав нового кабинета министров страны.