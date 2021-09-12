Премьер Сомали запретил министерствам без его разрешения снимать деньги со счетов в ЦБ

ПРЕТОРИЯ, 12 сентября. /ТАСС/. Сомалийский премьер-министр Сомали Мохамед Хусейн Робле запретил министерствам, государственным службам и компаниям снимать без его разрешения деньги со счетов Центрального банка (ЦБ) страны. Об этом сообщил в воскресенье новостной портал Garowe, опубликовав соответствующее письмо канцелярии главы правительства.

По данным издания, запрет распространяется и на финансовые средства, предоставленные Международным валютным фондом. Данный шаг, как отмечает портал, отражает усиление противостояния премьера и президента Сомали Мохамеда Абдуллахи Мохамеда.

Garowe передает, что 11 сентября между ними состоялась встреча, во время которой была сделана попытка преодолеть возникшие разногласия, однако она завершилась неудачей. Стороны лишь смогли договориться о дальнейшем поддержании контактов, отмечает портал.

Мохамед 9 сентября обвинил Робле в плохом руководстве правительством после того, как премьер своим решением отправил в отставку министра внутренней безопасности Хасана Хундубея Джимале и назначил новым главой министерства депутата парламента Абдуллахи Мохамеда Нура. Глава государства назвал отставку "незаконным и противоречащим конституции шагом" и заявил, что министр продолжит исполнять свои обязанности. 6 сентября премьер отправил в отставку начальника Национального агентства разведки и безопасности Фахада Ясина и назначил на его место Башира Мохамеда. Президент заявил, что такие действия являются неконституционными, а Ясин и дальше должен оставаться директором разведслужбы. Робле провел совещания с военачальниками и руководителями силового блока, получив от них поддержку. В результате президент был вынужден частично отступить, назначив Ясина своим советником по безопасности.

Портал Somali Guardian отмечает, что начальник разведслужбы играет в Сомали одну из ключевых ролей в электоральном процессе, тесно сотрудничая с региональными властями и избирательной комиссией. В стране с 1 октября по 20 ноября пройдут выборы в нижнюю палату федерального парламента. После этого парламент должен на совместном заседании обеих палат избрать президента Сомали. Мохамед уже объявил, что будет добиваться переизбрания на посту главы государства.