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Пресс-секретарь Лукашенко рассказала о содержимом чемоданчика белорусского лидера

Как сообщила Наталья Эйсмонт, в чемоданчике стандартный набор документов: ручка, иные канцелярские принадлежности, которые нужны для работы

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Чемоданчик президента Белоруссии Александра Лукашенко редко содержит что-то удивительное, как правило, там находится стандартный набор документов. Об этом пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт сообщила в воскресение в эфире телеканала "Россия-1".

"Вы знаете, я, наверное, вас немного разочарую. В чемоданчике стандартный набор документов: ручка, иные канцелярские принадлежности, которые нужны для работы. Там редко есть что-то такое, чем можно вас удивить", - сказала она, отвечая на вопрос о содержимом чемоданчика белорусского лидера.

Эйсмонт также добавила, что Путин и Лукашенко и без чемоданчика часто обмениваются документами грифа "секретно" и "совершенно секретно". "[Александр Лукашенко] привозит иногда с собой документы, делится информацией. Союзное государство, как и принято", - уточнила она.

Встреча лидеров России и Белоруссии прошла в четверг 9 сентября, в рамках переговоров было подписано 28 союзных программ. Оба президента по итогам встречи заявили, что переговоры были честными, насыщенными и конструктивными.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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