Премьер Греции сообщил о заключении соглашения об оборонном сотрудничестве с США

АФИНЫ, 12 сентября. /ТАСС/. Соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве Греции и США будет заключено на пять лет. Это подтвердил в воскресенье греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис на традиционной пресс-конференции, которая проходила на 85-й Салоникской международной ярмарке. Прямую трансляцию пресс-конференции вел государственный телеканал ERT1.

Отвечая на вопрос, будет ли новое оборонное соглашение с США продлеваться раз в пять лет, а не ежегодно, как в настоящее время, премьер сказал: "Информация точная. Мы обсуждаем продление до пяти лет соглашения об оборонном сотрудничестве, чтобы не нужно было его обновлять на ежегодной основе. Это позволит обеим сторонам проводить соответствующее планирование", - сказал премьер.

По его словам, это является "подтверждением присутствия США в Греции там, где они ранее не были представлены, а также стратегического сотрудничества двух стран". "Оно сейчас находится на таком уровне, на каком не было никогда, и благодаря воле президента [США Джо] Байдена, но главным образом благодаря важнейшей поддержке со стороны конгресса [США] в отношении справедливых национальных требований в Восточном Средиземноморье. Я считаю, что Греция сегодня является очень надежным переговорщиком в Восточном Средиземноморье. И я считаю, что соглашение об оборонном сотрудничестве с пятилетним сроком его продления является взаимным подтверждением того, что такие соглашения могут работать на благо обеих сторон", - сказал Мицотакис.

По его словам, это ни в коем случае не мешает сотрудничеству в сфере обороны с другими странами, например, с Францией. "У нас очень тесные стратегические отношения с Францией", - сказал премьер, добавив, что обсуждение стратегической автономии Европейского союза требует, чтобы Греция была в первых рядах по этому вопросу. "Мы тратим более 2% ВВП на оборону. Если Европа хочет в какой-то момент перейти к тому, что она должна иметь практические оперативные возможности, мы будем участвовать в таких усилиях. И я приветствую, что президент [Франции Эмманюэль] Макрон, с которым у меня очень тесные личные отношения, предпринимает шаги именно в этом направлении", - сказал Мицотакис.

Переговоры о внесении изменений в соглашение

МИД Греции сообщил в апреле о переговорах с США по вопросу внесения изменений в соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве (Mutual Defense Cooperation Agreement, MDCA). СМИ сообщали, что обсуждается, в частности, возможность продления действия договора не каждый год, а раз в пять лет.

5 октября 2019 года Греция и США внесли изменения в соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве, которое было заключено в 1990 году. В документе идет речь о расширении военно-морской базы США в заливе Суда на острове Крит, использовании военно-воздушной базы около города Лариса, базы армейской авиации в Стефановикио (область Магнисия) и порта Александруполис на северо-востоке Греции. Предусматривается также возможность по согласованию с Грецией использовать любой другой военный объект на ее территории.