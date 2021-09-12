Талибы еще не приняли окончательного решения о запрете женского спорта

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 сентября. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) еще не пришло к окончательному решению о том, разрешить ли женщинам заниматься спортом. Об этом сообщил в воскресенье местный телеканал TOLOnews со ссылкой на недавно назначенного главу Федерации крикета Афганистана Азизуллу Фазли.

Как сообщает телеканал на своей странице в Twitter, Фазли заявил, что решения о том, могут ли женщины заниматься спортом, играть в крикет, и в каком виде, еще нет. А потому он по-прежнему оптимистичен и считает, что тестовый матч по крикету между сборными Афганистана и Австралии все же состоится.

В минувшую среду заместитель главы комиссии по культуре "Талибана" Ахмадулла Васик заявил, что женщины в Афганистане не будут заниматься игровыми видами спорта, в частности крикетом, поскольку могут попасть на фотографии и видеозаписи, "а затем люди будут это смотреть". Ислам, по его словам, не позволяет женщинам заниматься спортом, если некоторые части их тела "могут быть обнажены". Васик также добавил, что женщинам в Афганистане позволено выходить на улицу только по мере необходимости, а спорт "необходимостью не считается".

Это заявление вызвало возмущение в спортивном мире. Федерация крикета Австралии после этого сообщила, что тестовый матч (самый продолжительный многодневный формат игры в крикет) между мужской сборной страны и командой Афганистана, который должен был начаться 27 ноября, может быть отменен из-за решения талибов запретить женский крикет.