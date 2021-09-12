Пресс-секретарь Зеленского заявил, что встреча с Путиным не имеет смысла без речи о Крыме

КИЕВ, 12 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский готов провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в любое время, чтобы обсудить на ней вопрос неподконтрольных Киеву территорий. Об этом заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в воскресном эфире телеканала " Дом ".

"Действительно, есть воля президента Украины встретиться лично с президентом России в любое время, в любом месте, понятно, в рамках нейтральной территории, либо на линии разграничения, либо в любом другом месте на нейтральной территории, не в России, не на Украине", - сказал он.

Однако Никифоров подчеркнул, что на этой встрече украинский президент хотел бы обсудить вопрос Крыма, а также неподконтрольных территорий. "Вы же слышали позицию российского президента, что да, мы готовы встречаться. Но вопрос Крыма на повестку этой встречи выносить не готовы. Так, а зачем тогда встречаться? Встречаться, чтобы обсудить что? Не знаю. Какая тема сейчас в отношениях России и Украины важнее оккупации Россией отдельных территорий Украины?", - сказал пресс-секретарь.

Никифоров добавил, что "разговор, контакты, на каком-то уровне действительно поддерживаются насчет этой встречи, но нужно обязательно добиться того, чтобы этот самый главный вопрос был вынесен на повестку дня". Он также выразил мнение, что встреча двух лидеров "по большому счету зависит от России".

Еще в апреле Зеленский заявил о желании встретиться с Путиным, чтобы обсудить конфликт на востоке Украины. Президент России 22 апреля, комментируя предложение Зеленского о личной встрече, отметил, что, если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то руководство Украины в первую очередь должно встречаться с руководителями Луганской и Донецкой народных республик. При этом Путин добавил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если речь идет о развитии двусторонних отношений. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков позже подтвердил, что контакты между двумя странами на предмет организации двусторонней встречи ведутся, однако, по его словам, "процесс идет непросто".

5 сентября Песков в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" заявил, что в плане подготовки саммита Путина и Зеленского "воз и ныне там" по той причине, что вопрос о принадлежности Крыма не может быть темой встречи лидеров. При этом представитель Кремля сделал акцент на том, что Россия подтверждает желание идти на нормализацию отношений с Украиной, хотя Киев такой воли пока не проявил.