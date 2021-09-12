Главы стран - членов ШОС и ОДКБ впервые обсудят в Душанбе ситуацию в Афганистане

ДУШАНБЕ, 12 сентября. /ТАСС/. Главы государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) впервые встретятся в Душанбе, где обсудят афганскую проблематику. Об этом в воскресенье сообщил департамент информации и печати таджикского министерства иностранных дел.

"17 сентября 2021 года в городе Душанбе под председательством президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона состоится первая встреча глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества и Организации Договора о коллективной безопасности. В ходе встречи главы государств ШОС и ОДКБ проведут обстоятельный обмен мнениями о ситуации в Афганистане", - говорится в сообщении.

Шанхайская организация сотрудничества - региональное международное объединение, полноправными участниками которого являются Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Четыре государства имеют статус наблюдателей (Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия), еще шесть стран находятся в организации в статусе партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка). С 2004 года ШОС является наблюдателем при Генеральной Ассамблее ООН. В 2021 году Таджикистан председательствует в ШОС.

Договор о коллективной безопасности был подписан в 1992 году в Ташкенте, в 2002 году было принято решение о создании соответствующей организации. В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Таджикистан председательствует в ОДКБ в 2020-2021 годах.