ОДКБ в Душанбе обсудит военно-политическую обстановку в регионе

ДУШАНБЕ, 12 сентября. /ТАСС/. Совместное заседание советов глав МИД, оборонных ведомств и комитета секретарей советов безопасности стран - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пройдет в Душанбе 15 сентября, на нем будет обсуждаться военно-политическая ситуация в регионе. Как сообщили ТАСС в воскресенье в департаменте информации и печати МИД Таджикистана, заседание состоится под председательством министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина.

"В ходе совместного заседания главы делегаций обменяются мнениями о военно-политической обстановке в регионах коллективной безопасности ОДКБ, обсудят ход реализации утвержденного 18 февраля 2021 года президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном Плана мероприятий по реализации решений сессии Совета коллективной безопасности и выполнению приоритетных направлений, предложенных Таджикистаном", - сообщили в департаменте.

В ведомстве отметили, что будет заслушана информация генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася о ходе подготовки проекта Целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению участков таджикско-афганской границы и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна о приоритетных направлениях деятельности в период председательства Армении в ОДКБ. В департаменте уточнили, что по итогам совместного заседания запланировано принятие свыше 20 решений.

Договор о коллективной безопасности был подписан в 1992 году в Ташкенте, в 2002 году было принято решение о создании соответствующей организации. В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Таджикистан председательствует в ОДКБ в 2020-2021 годах.