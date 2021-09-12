СМИ: талибы разбили плиту, установленную в Мазари-Шарифе в честь лидера одной из партий

КАИР, 12 сентября. /ТАСС/. Боевики захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) разрушили в городе Мазари-Шариф (провинция Балх) на севере страны памятную плиту, установленную в честь одного из лидеров партии "Исламское общество Афганистана" Ата Мохаммада Нура. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Afghanistan International.

Как уточнили его источники, талибы разбили в родном городе политика часть стены, на которой было выгравировано его изображение. Памятная стена расположена неподалеку от "Руза-и Шарифа" ("Благородной гробницы") - одной из наиболее известных и почитаемых, особенно шиитами, мусульманских святынь, где, по преданию, покоится прах четвертого праведного халифа Али (стоял во главе халифата в 656-661 гг.). Мазари-Шариф перешел под контроль радикалов 14 августа.

В 1996-2001 годах, когда талибы контролировали большую часть Афганистана, Нур был одним из командиров Северного альянса, сопротивлявшегося "Талибану" на севере страны. С 2004 по 2018 год он занимал должность губернатора провинции Балх. В настоящий момент он остается одним из лидеров партии "Исламское общество Афганистана", получившей 23 места (из 249) на выборах в нижнюю палату афганского парламента.

После того как боевики "Талибана" 15 августа без боя вошли в Кабул, а президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, Нур, по данным ряда афганских СМИ, уехал в Узбекистан. 7 сентября на своей странице в "Фейсбуке" он раскритиковал талибов за состав объявленного ими временного афганского кабмина, в который вошли исключительно члены "Талибана" и преимущественно представители самой многочисленной этнической группы страны - пуштуны.