В МИД Чехии считают, что не следует признавать назначенное талибами правительство

ПРАГА, 12 сентября. /ТАСС/. Чехия ни в коем случае не должна признавать правительство, сформированное в Афганистане захватившим там власть движением "Талибан" (запрещено в России), но ей каким-то образом будет необходимо с ним взаимодействовать. Об этом заявил журналистам в воскресенье министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек.

"Сейчас мы находимся в ситуации, когда "Талибан" является новым хозяином Афганистана. Меня это вовсе не радует, но мы должны признавать реальность такой, какая она есть. За Чехию я говорю, что ни в коем случае не нужно признавать [правительство] "Талибана". Тем не менее ясно, что каким-то образом будет необходимо общаться с "Талибаном", - сказал Кулганек.

Государства Евросоюза, по его словам, должны выработать единый подход к "Талибану" в качестве власти в Афганистане. Темами общения с движением могли бы быть борьба с нелегальной миграцией и оказание ЕС гуманитарной помощи Афганистану.

"Мы хотим решать [проблему нелегальной] миграции в [ближневосточном] регионе. Решительно не хотим, чтобы беженцы из Афганистана проникали в Европу. Судить о "Талибане" нужно на основе того, что делает [движение], что заявляет. Думаю, что мы еще должны будем много оценивать то, каким способом новое правительство [Афганистана] будет вести себя по отношению к своим гражданам", - отметил глава чешской дипломатии.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. 6 сентября движение заявило об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября объявило состав временного правительства страны.