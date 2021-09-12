Свыше 1,6 тыс. уголовных дел возбуждено по фактам беспорядков в Минске после выборов

МИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Управление Следственного комитета по городу Минску с июля минувшего года возбудило более 1,6 тысячи уголовных дел по фактам массовых беспорядков в белорусской столице. Об этом сообщил в воскресенье начальник управления Следственного комитета по Минску Сергей Паско в эфире белорусского телеканала СТВ.

"В Минске по фактам массовых мероприятий с июля 2020 года возбуждено более 1 600 уголовных дел, над которыми работали наши сотрудники. Из этого количества дела по обвинению более 400 человек направлены в суды, другие сейчас под следствием", - отметил он.

В частности, Паско проинформировал, что "есть довольно большая группа анархистов, которая находится под следствием, под стражей". "Мы планируем в ближайшее время, это месяц - полтора, что окончим расследование по этому уголовному делу и оно будет направлено в суд". "Их организация происходила задолго до предвыборной кампании, они свою деятельность оттачивали в Брестской области на аккумуляторном заводе [в ходе протестов против строительства завода]", - сообщил Паско. "У них было еще взаимодействие с анархическими движениями России и Украины. Поэтому по этому уголовному делу у нас под стражей содержатся и неграждане Республики Беларусь, которые тоже примыкают к этому движению", - проинформировал начальник УСК.

Паско сказал, что массовые беспорядки в Белоруссии до и после президентских выборов были заранее спланированы. "Я могу проанонсировать, что в ближайшее время мы дадим оценку всей организации массовых беспорядков", - заявил начальник УСК. По его словам, "во время протестных движений правоохранители сплотились". "Я не помню, чтобы так скоординированно работали все силовые блоки", - сказал представитель Следственного комитета Белоруссии.

В Белоруссии 9 августа 2020 года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко. Второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка.