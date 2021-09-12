Зеленский утверждает, что Байден на встрече с ним поддержал членство Украины в НАТО

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО, однако добавил, что данное решение не зависит полностью от Соединенных Штатов. Об этом в воскресенье в интервью телеканалу CNN заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Он сказал: "Я думаю, что вы должны быть там [в НАТО], но это зависит не только от меня", - привел украинский лидер слова главы Белого дома, сказанные им в ходе их недавней встречи в Вашингтоне.

Присутствие США на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что речь о "выходе" США из его страны не идет и Вашингтону наоборот следует наращивать свое присутствие.

"Как я сказал президенту [Джо] Байдену относительно возможного выхода из Украины: что это значит - уйти из Украины? Все полностью наоборот - США должны наращивать свое присутствие", - сказал Зеленский, комментируя попытки сравнивать ситуацию на Украине и в Афганистане, где Соединенные Штаты оставили своих союзников.

Зеленский говорил на украинском языке, телеканал перевел его речь на английский.

Украинский президент с 31 августа по 2 сентября посетил США. 1 сентября состоялась его встреча с американским президентом Джо Байденом.