СМИ: талибы восстановили в афганской провинции Панджшер мавзолей Ахмада Шаха Масуда

КАИР, 12 сентября. /ТАСС/. Боевики захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) восстановили пострадавший из-за действий вандалов мавзолей Ахмада Шаха Масуда (1953-2001), отца Ахмада Масуда, возглавившего сопротивление талибам в северной провинции Панджшер. Об этом сообщила в воскресенье в своей электронной версии афганская газета Herat Times.

По ее данным, радикалы привели в порядок стеклянные и гранитные конструкции сооружения, которое находится на холме в 8 км от города Базарак - административного центра мятежного региона. Кроме того, талибы нашли и наказали виновных, а также усилили охрану вокруг строения в честь национального героя Афганистана.

Ранее местные СМИ проинформировали о серьезных разрушениях в мавзолее и на прилегающей к нему территории в результате действий боевиков "Талибана", осквернивших мемориал.

После того как талибы вошли 27 сентября 1996 года в Кабул, Ахмад Шах Масуд ушел со своими отрядами в Панджшер, где возглавлял противостоявший радикалам Северный альянс вплоть до своей гибели в результате теракта 9 сентября 2001 года.

Выбитое из Кабула бойцами Северного альянса при поддержке международной коалиции во главе с США 13 ноября 2001 года движение "Талибан" спустя почти 20 лет развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после того, как Вашингтон объявил весной 2021 года о планах по завершению своей военной операции в исламской республике. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а боевики талибов без боя вошли в афганскую столицу.

Несогласные с властью радикалов силы организовали в Панджшере сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд. Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства. Между тем 6 сентября представитель талибов Забихулла Муджахид проинформировал о том, что Панджшер перешел полностью под контроль "Талибана", поэтому война на территории Афганистана окончена. В свою очередь Ахмад Масуд объявил, что противостояние радикалам продолжается, призвав всех жителей Афганистана к общенациональному восстанию. Как уточнил позднее представитель ополченцев Али Маисам Назари, сопротивление переходит к тактике партизанской войны.