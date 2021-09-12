Зеленский заявил, что не чувствовал давления со стороны Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что не ощутил давления со стороны бывшего президента США Дональда Трампа во время телефонного разговора о расследовании в отношении Хантера Байдена.

"Я никогда не считал, что на нас было какое-то давление. Я думал, что есть пространство для улучшения. Я всегда думал, что мы независимая страна, и я чувствую себя независимым и амбициозным человеком, который ежедневно учится у лучших, - сказал Зеленский в интервью телеканалу CNN, отвечая на соответствующий вопрос. - Таким был и мой разговор с президентом Трампом. Я знал, что нам нужны хорошие отношения с США, что они поддерживают нас и мы должны получить от них больше.

"Я не чувствовал, что он принуждал меня что-то делать. Я президент своей страны, никто не может на нас давить", - добавил Зеленский.

В сентябре 2019 года газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщила, что во время телефонного разговора в июле того же года Трамп требовал от Зеленского оказать содействие в проведении на Украине разбирательства, связанного с Джо Байденом и его сыном Хантером. Позднее Белый дом опубликовал расшифровку телефонной беседы, подтвердившей информацию газеты. Тем не менее попытки демократов в Конгрессе организовать на этом основании импичмент Трампу провалились.