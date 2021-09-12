WSJ: афганских пилотов, находившихся в Узбекистане, начинают вывозить из страны

ТАСС, 12 сентября. Первая группа пилотов ВВС Афганистана и их родственников, около месяца находившихся на территории Узбекистана, была вывезена из этой страны в выходные. Об этом в воскресенье сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Согласно сведениям издания, операция по вывозу пилотов стала возможной благодаря соглашению, заключенному между правительствами США и Узбекистана.

Как сообщили собеседники газеты, изначально летчиков должны были перевезти в столицу Катара - город Доха, однако первый рейс с афганскими пилотами и их родственниками в эти выходные вылетел в ОАЭ. На данный момент нет информации о том, перебросят ли пилотов в США или другую страну.

Госдепартамент США и представители Узбекистана в Вашингтоне отказались прокомментировать эту информацию.

По данным "Уолл-стрит джорнэл", речь идет о 585 вооруженных военнослужащих Афганистана, бежавших из страны после прихода к власти радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Ранее сообщалось, что 14-15 августа в районе полигона "Термез" воздушное пространство Узбекистана незаконно пересекли 22 военных самолета и 24 вертолета, в которых находились сотни афганских солдат.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. 6 сентября движение заявило об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября объявило состав временного правительства страны.