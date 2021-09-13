Социал-демократ Шольц победил и на вторых теледебатах кандидатов в канцлеры ФРГ

БЕРЛИН, 13 сентября. /ТАСС/. Вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц, который является кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), победил на состоявшихся в воскресенье вторых теледебатах основных претендентов на пост главы правительства страны. Об этом свидетельствуют представленные телеканалом ARD результаты опроса, проведенного институтом Infratest dimap.

Согласно данным исследования, 41% респондентов посчитали Шольца победителем дебатов, проведенных на телеканалах ARD и CDF, 27% отдали свои голоса лидеру Христианско-демократического союза, претенденту от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армину Лашету, 25% - кандидату от "зеленых" Анналене Бербок.

Во время трехсторонних дискуссий в прямом эфире, которые длились около 90 минут, Лашет все время старался атаковать Шольца. На повестке были лишь насущные внутригерманские темы - пенсии, цифровизация, налоги и финансы, аренда жилья, национальные меры по борьбе с глобальным потеплением и коронавирусом. Лашет не преминул напомнить своему конкуренту о том, что, по его словам, в здании министерства финансов прошли обыски по подозрению в утаивании важной информации об отмывании денег. Шольц парировал, обвинив кандидата от ХДС/ХСС в нечестности. "Вы намеренно создали ошибочное впечатление - не из добрых побуждений", - сказал он, отметив, что речь шла не об обысках, а о запросе прокуратуры с просьбой предоставить информацию в рамках дела.

Первые теледебаты состоялись 29 августа. Согласно данным опросов, на них также победил Шольц. Следующие - последние - теледебаты состоятся за неделю до выборов - 19 сентября. Многие журналисты германских изданий высказали недоумение тем, что во время теледебатов не поднимаются темы внешней политики и политики безопасности, ситуация в Афганистане, отношения с Россией, Китаем.

В воскресенье газета "Бильд ам зонтаг" опубликовала свежий опрос, который показал, что СДПГ за две недели до выборов в Бундестаг (парламент ФРГ) опережает консервативный блок ХДС/ХСС уже на шесть процентных пунктов. За нее готовы проголосовать 26% избирателей. Рейтинг ХДС/ХСС составляет всего 20%. Согласно данным исследования, за "зеленых" готовы проголосовать 15% респондентов, Свободную демократическую партию - 13%, правопопулистскую "Альтернативу для Германии" - 11%, Левую партию - 6%.

Парламентские выборы пройдут в ФРГ 26 сентября. Победившая партия (блок) получит право сформировать правительство, а лидер ее партийного списка при успешном формировании кабинета министров возглавит его. Действующий канцлер Ангела Меркель отказалась выставлять свою кандидатуру на пост главы правительства от ХДС/ХСС.