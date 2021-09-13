Генсек ООН попытается собрать для Афганистана $606 млн

ООН, 13 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш соберет в понедельник в Женеве конференцию по оказанию экономической помощи Афганистану. Как ранее объявил заместитель генерального секретаря по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, ее цель заключается в сборе $606 млн на помощь народу этой страны в ближайшие четыре месяца.

Для Афганистана это капля в море, призванная хоть как-то закрыть наиболее острые потребности страны в помощи. Например, размеры необходимой гуманитарной помощи для Йемена в 2021 году оценивались в $35 млрд при населении в 29 млн человек, а население Афганистана составляет 38 млн человек. Афганистан столкнулся в этом году с сильной засухой, последствия которой усугубились боевыми действиями, а скоро страну ждет зима, которая, по прогнозам метеорологов, будет в регионе суровой.

По оценкам спецкоординатора миссии ООН в стране по гуманитарным вопросам Рамиза Алакбарова, уже к концу сентября в Афганистане могут быть исчерпаны запасы продовольствия. Треть афганцев не знают наверняка, когда смогут поесть в следующий раз. О том, что Афганистану грозит гуманитарная катастрофа, если стране не будет срочно оказана помощь, Гутерриш за последние недели заявлял неоднократно.

Призрачная надежда

Однако Кабул вряд ли может рассчитывать на щедрость мирового сообщества. Даже до прихода к власти талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ) из запрошенных ООН на предыдущий период $1,3 млрд удалось собрать лишь около $520 млн. Теперь же обстановка ухудшилась. США, например, уже неоднократно подчеркивали, что готовы помогать Афганистану, но лишь при уверенности, что помощь попадет нуждающимся, а не талибам.

Под вопросом работа самих представительств всемирной организации в Афганистане. Во время предыдущего пребывания талибов у власти в 1996-2001 годах ооновцам пришлось уйти. Им пока удается договариваться с новыми хозяевами Кабула, однако сотрудники на местах уже выражали опасения за свою безопасность и сообщали об угрозах в свой адрес. Часть персонала ООН была вывезена в Алма-Ату.

О том, что международное сообщество не слишком в реальности заинтересовано помогать Афганистану, свидетельствует и тот факт, что за день до проведения конференции о составе участников было известно мало, хотя ее уровень заявлен как министерский. Помимо Гутерриша выступит посетивший Афганистан после прихода к власти талибов президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер. От России в мероприятии примет участие постоянный представитель при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

Сокровище нации

Дополнительный нюанс в вопрос помощи Афганистану вносит тот факт, что США ранее заморозили на счетах в американских банках $9,5 млрд, принадлежавших павшему перед натиском талибов правительству страны. На заседании Совета Безопасности ООН по Афганистану 9 сентября представители России и Китая указали на необходимость разморозить эти средства, чтобы они могли использоваться для оказания помощи. Однако пока позиция Москвы и Пекина не находит поддержки у западных партнеров, в том числе Вашингтона.