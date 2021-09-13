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Ситуация на Корейском полуострове
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СМИ: КНДР провела испытания новой крылатой ракеты большой дальности

По данным агентства ЦТАК, ракеты пролетели в течение 7 580 секунд по траекториям над территорией и территориальными водами КНДР и поразили цели на расстоянии 1 500 км
© AP Photo/Lee Jin-man, архив

ТАСС, 13 сентября. КНДР 11 и 12 сентября провела успешные испытания новой крылатой ракеты большой дальности. Об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Были успешно проведены <...> испытания частей ракеты, <...> двигателей, различные летные испытания, испытания систем управления и наведения, испытания <...> боеголовки и другие", - говорится в сообщении. Агентство уточнило, что "разработка крылатой ракеты большой дальности, являющейся стратегическим оружием огромной важности, продвигалась <...> в течение последних двух лет".

Согласно сообщению ЦТАК, "запущенные крылатые ракеты большой дальности пролетели в течение 7 580 секунд по <...> траекториям над территорией и территориальными водами КНДР и поразили цели на расстоянии 1 500 км". Агентство добавило, что технические характеристики новой ракеты "удовлетворяют проектным требованиям", отмечает Yonhap.

В новость внесена правка (00:54 мск) - уточняются даты в лиде - 11 и 12 сентября.

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КНДРСитуация на Корейском полуострове
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