СМИ: Минобороны Японии анализирует данные об испытаниях КНДР новой крылатой ракеты

ТОКИО, 13 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны Японии в настоящее время занимается сбором и анализом информации об испытаниях КНДР новой крылатой ракеты большой дальности, о которых ранее объявил Пхеньян. Об этом в понедельник сообщил японский телеканал NHK.

"Мы продолжаем сбор и анализ информации, но сейчас по крайней мере мы можем сказать, что нет данных о том, что ракеты могли упасть в наших территориальных водах или исключительной экономической зоне", - приводит телеканал слова источника в Минобороны. Японское общественное телевидение также привело мнение бывшего командующего воздушными Силами самообороны страны Тосимити Нагаивы, который отметил, что "в отличие от северокорейских баллистических ракет информации о крылатых ракетах Северной Кореи очень мало, что делает затруднительным их оценку".

В то же время, комментируя информацию о том, что ракеты способны поражать цель на расстоянии 1 500 км, Нагаива подчеркнул, что такие крылатые ракеты, способные лететь на сверхнизких высотах, несут реальную угрозу и могут эффективно применяться в наступательных целях. "При 1 500 км дальности действия можно достать до Токио и нейтрализовать стратегически важные цели, находясь при этом вне зоны ответного огня", - добавил он.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) в понедельник объявило об успешных испытаниях новой крылатой ракеты большой дальности, которые прошли 11 и 12 сентября. По данным ЦТАК, ракеты поразили цели на расстоянии 1 500 км. Северокорейская сторона подчеркнула, что технические характеристики новой ракеты удовлетворяют проектным требованиям, а испытания подтвердили ее эффективность и практичность.