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Ситуация на Корейском полуострове
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В Пентагоне прокомментировали сообщения о новых ракетных пусках КНДР

В Индо-Тихоокеанском командовании сообщили, что власти США знают о сообщениях о новых ракетных пусках Пхеньяна и продолжат следить за развитием ситуации в координации со своими союзниками и партнерами

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Власти США знают о сообщениях о новых ракетных пусках КНДР и продолжат следить за развитием ситуации в координации со своими союзниками и партнерами. Об этом говорится в распространенном в воскресенье вечером заявлении Индо-Тихоокеанского командования ВС США.

"Мы осведомлены о сообщениях о пусках крылатых ракет КНДР. Мы продолжим следить за ситуацией и находимся в тесных консультациях с нашими союзниками и партнерами", - отмечается в сообщении. По мнению американской стороны, эти действия Пхеньяна свидетельствуют о том, что КНДР "по-прежнему сосредоточена на развитии своей военной программы", а также указывают на угрозы, которые "это представляет для ее [КНДР] соседей и международного сообщества".

В Индо-Тихоокеанском командовании также добавили, что США твердо привержены защите Южной Кореи и Японии: "Приверженность США защите Республики Корея и Японии остается непоколебимой".

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) в понедельник объявило об успешных испытаниях новой крылатой ракеты большой дальности, которые прошли 11 и 12 сентября. По данным ЦТАК, ракеты поразили цели на расстоянии 1 500 км. Северокорейская сторона подчеркнула, что технические характеристики новой ракеты удовлетворяют проектным требованиям, а испытания подтвердили ее эффективность и практичность.

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СШАКНДРСитуация на Корейском полуострове
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