Эксперт: Китай может применить к Литве меры экономического воздействия из-за Тайваня

ПЕКИН, 13 сентября. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китайские власти могут применить к Литве экономические меры воздействия в связи с трениями между двумя странами по тайваньскому вопросу, однако политические рычаги давления на Вильнюс будут играть решающую роль. Об этом заявил корреспонденту ТАСС в понедельник ведущий эксперт по китайско-европейским отношениям аналитического института "Тайхэ" Чжэн Жолинь.

"Китай сделал Литве предупреждение, прибегнув к политическим методам. И если литовская сторона будет настаивать на своем [по тайваньской проблеме], думаю, нельзя исключить, что [КНР] применит к ней более серьезные меры экономического характера", - подчеркнул он.

По словам китайского эксперта, политические механизмы в Литве "отличаются комплексностью". "Это государство с полупрезидентской системой правления. <...> Поэтому в области дипломатии там могут предприниматься необычные шаги", - отметил Чжэн Жолинь.

Как он уточнил, позиция Вильнюса по тайваньскому вопросу противоречит принципу "одного Китая", который лежит в основе внешнеполитической стратегии Пекина."Китайско-литовские торгово-экономические отношения и прежде имели довольно незначительный масштаб. <...> Поэтому, я считаю, даже если КНР и применит в отношении Литвы какие-либо меры экономического характера, они не будут иметь слишком большое воздействие", - добавил эксперт.

"Поэтому в целом Китай главным образом будет предпринимать в отношении Литвы политические шаги", - подытожил эксперт.

Трения из-за Тайваня

В конце августа официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн не опроверг, но и не подтвердил планы правительства Китая перекрыть литовским компаниям доступ к национальному рынку в связи с трениями из-за Тайваня. Как заявил китайский чиновник, для начала Вильнюс "должен исправить ошибки".

20 июля МИД Литвы сообщил, что летом Тайбэй намерен открыть представительство в этой балтийской стране. Информацию подтвердила глава тайваньской администрации Цай Инвэнь. В ответ 10 августа внешнеполитическое ведомство КНР объявило об отзыве своего посла в Вильнюсе, а в сентябре литовская сторона объявила об отъезде из Пекина главы своей дипломатической миссии.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне. С тех пор там сохраняются флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из провинций Китая.

Научно-исследовательский центр в Пекине

Аналитический институт "Тайхэ" был основан в 2013 году, в его деятельности принимают участие ведущие эксперты со всего мира. Форумы под одноименным названием ежегодно проводятся в КНР с 2017 года. Они посвящены обсуждению вопросов экономики, дипломатии, культуры и образования. Среди их участников - десятки известных в Китае и за его пределами ученых, политических и общественных деятелей.