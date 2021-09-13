Власти Японии заявили, что пристально следят за развитием ракетных технологий КНДР

ТОКИО, 13 сентября. /ТАСС/. Правительство Японии в курсе сообщений об испытании КНДР новой крылатой ракеты большой дальности и продолжит пристально следить за развитием ракетных технологий Пхеньяна. Об этом в понедельник на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като.

"Мы в курсе сообщений и в настоящее время занимаемся сбором и анализом информации", - отметил он, подчеркнув, что если новая ракета КНДР действительно способна преодолевать расстояние в 1 500 км, то это несет прямую угрозу миру и безопасности Японии. "Правительство Японии продолжит, тесно сотрудничая с США и Южной Кореей, пристально следить за военной активностью Северной Кореи", - сказал Като, добавив, что Япония также продолжит укреплять свои оборонительные способности.

Генсек японского правительства подтвердил информацию о том, что ракеты КНДР не падали в японских территориальных водах или исключительной экономической зоне страны.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) в понедельник объявило об успешных испытаниях новой крылатой ракеты большой дальности, которые прошли 11 и 12 сентября. По данным ЦТАК, ракеты поразили цели на расстоянии 1 500 км. Северокорейская сторона подчеркнула, что технические характеристики новой ракеты удовлетворяют проектным требованиям, а испытания подтвердили ее эффективность и практичность.