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Япония потребовала от России не допустить повторных нарушений ее воздушного пространства

Министерство обороны страны ранее выступило с утверждением, что российский самолет Ан-26 дважды нарушил воздушное пространство Японии у северного острова Хоккайдо
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТОКИО, 13 сентября. /ТАСС/. Правительство Японии по дипломатическим каналам направило РФ протест в связи с нарушением, как утверждается, российским самолетом Ан-26 японского воздушного пространства и потребовало не допустить повторения подобных инцидентов. Об этом в понедельник на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като.

"Министерство иностранных дел по дипломатическим каналам направило российской стороне протест и потребовало не допустить повторения [таких инцидентов]", - отметил он. По словам Като, в настоящее время японская сторона анализирует случившееся и пытается установить, с какой целью российский самолет якобы дважды нарушил японское воздушное пространство.

12 сентября Министерство обороны Японии выступило с утверждением, что российский самолет Ан-26 дважды нарушил воздушное пространство страны у северного острова Хоккайдо.

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