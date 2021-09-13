ВВС Израиля дважды нанесли удары по целям ХАМАС в Газе в ответ на запуск ракет

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 сентября. /ТАСС/. Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в ночь на понедельник еще одну ракету по израильской территории, она была сбита системой ПВО "Железный купол". Об этом сообщила армейская пресс-служба, отметив, что первый ракетный обстрел из Газы был произведен в воскресенье вечером, снаряд также был перехвачен.

"В понедельник еще одна ракета была выпущена из сектора Газа по израильской территории. Она была перехвачена системой ПВО "Железный купол". В ответ истребители ВВС Израиля атаковали военный пост террористов ХАМАС в Хан-Юнисе (южная часть сектора Газа - прим. ТАСС)", - говорится в заявлении.

Ранее истребители нанесли удары по четырем военным лагерям ХАМАС в секторе Газа в ответ на один ракетный запуск по территории еврейского государства в воскресенье вечером.

Израильская государственная радиостанция Kan отмечает, что радикалы из Газы четвертый день подряд подвергают ракетным обстрелам юг Израиля. 10 и 11 сентября они выпустили по одной ракете в сторону Сдерота, оба раза их перехватил "Железный купол". В ответ истребители и вертолеты армии обороны Израиля дважды поразили военные цели ХАМАС в секторе Газа.

21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе, которые на протяжении 11 дней до этого обменивались ракетными ударами. Жертвами противостояния стали 257 жителей прибрежного анклава, около 2 тыс. получили ранения. С израильской стороны погибли 13 человек. Сейчас при активном посредничестве Египта идет работа над постоянным соглашением о перемирии между участниками конфликта.