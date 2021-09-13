{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Палестино-израильский конфликт

Израильские солдаты нейтрализовали напавшего на них с ножом палестинца

В результате инцидента с израильской стороны пострадавших нет

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 сентября. /ТАСС/. Израильские военные нейтрализовали в понедельник пытавшегося напасть на них с ножом палестинца на перекрестке близ Вифлеема на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Попытка нападения с использованием холодного оружия на перекрестке Гуш-Эцион к югу от Вифлеема. Нападавший был нейтрализован на месте", - говорится в заявлении военных.

Государственное радио Kan сообщает, что в результате инцидента с израильской стороны пострадавших нет. По информации радиостанции, пытавшийся ударить ножом военных палестинец получил ранения, о его состоянии не сообщается.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
Смена власти в Афганистане
Совбез ОДКБ обсудит ситуацию в Афганистане 16 сентября в Душанбе
В ходе сессии будет принята декларация Совета коллективной безопасности, а также подписан ряд документов
Читать полностью