Израильские солдаты нейтрализовали напавшего на них с ножом палестинца

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 сентября. /ТАСС/. Израильские военные нейтрализовали в понедельник пытавшегося напасть на них с ножом палестинца на перекрестке близ Вифлеема на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Попытка нападения с использованием холодного оружия на перекрестке Гуш-Эцион к югу от Вифлеема. Нападавший был нейтрализован на месте", - говорится в заявлении военных.

Государственное радио Kan сообщает, что в результате инцидента с израильской стороны пострадавших нет. По информации радиостанции, пытавшийся ударить ножом военных палестинец получил ранения, о его состоянии не сообщается.