Совбез ОДКБ обсудит ситуацию в Афганистане 16 сентября в Душанбе

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) состоится 16 сентября в Душанбе под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Члены СКБ обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности и основные итоги деятельности ОДКБ в межсессионный период. Одним из самых важных вопросов станет ситуация в Афганистане и ее влияние на безопасность государств - членов ОДКБ", - сказал он.

По словам Зайнетдинова, в ходе сессии будет принята декларация Совета коллективной безопасности, а также подписан ряд документов, касающихся миротворчества, обеспечения деятельности Войск (Коллективных сил) ОДКБ и оснащения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ современными вооружением, военной и специальной техникой, специальными средствами. Кроме того, будет рассмотрен бюджет организации на 2022 год.

"С учетом перехода председательства в ОДКБ к Республике Армения в 2021-2022 годах премьер-министр Армении Никол Пашинян представит приоритеты страны, которые предстоит реализовать", - отметил пресс-секретарь организации.

Кроме того, в Душанбе пройдет совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности, в ходе которого будет обсуждаться военно-политическая обстановка в регионах коллективной безопасности ОДКБ.

Как ожидается, будет принят ряд важных политических заявлений, в том числе Совместное заявление государств - членов ОДКБ "О положении в Афганистане".