Украинская оппозиция назвала "бредовой идеей" отказ от кириллицы

КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о необходимости отказаться от кириллицы и перейти на латинскую графику преследует цель любой ценой увеличить культурную дистанцию между украинским и русским народами. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ).

"Совершенно очевидно, что такое решение преследует лишь одну цель - любой ценой попытаться увеличить разрыв, увеличить культурную дистанцию между украинским и русским народами, между украинской и русской культурой. Но следствием этого станет отнюдь не развитие украинской культуры, а ее уничтожение. Запрет на использование кириллицы в украинском языке это, по сути, запрет на использование культурного наследия украинского народа, создававшегося веками мощного пласта украинской письменной культуры", - говорится в заявлении, размещенном на сайте партии.

В партии добавили, что "очередное бредовое заявление секретаря СНБО как нельзя лучше демонстрирует непрофессионализм". В ОПЗЖ подчеркнули, что переход на латиницу фактически уничтожит огромный пласт украинской письменной культуры, прежде всего украинскую литературу, наследие ее классиков, таких как Тарас Шевченко, Леся Украинка, Иван Франко, Михаил Коцюбинский и многие другие. "Мы не верим в то, что эта власть способна обеспечить перевод на латиницу великих произведений классиков украинской литературы, причем сделать это качественно, на высоком уровне, чтобы сохранить культурное наследие украинского народа. Не способна она и обеспечить печать и выпуск на латинице современных литературных произведений. Да и где взять необходимые для этого немалые средства?" - отметили в ОПЗЖ.

В заявлении ОПЗЖ подчеркивается, что эта партия всегда выступала за сохранение прав русскоязычных украинцев, но никогда не была противником украинского языка. "В условиях, когда власть собирается уничтожить украинский язык, мы обязаны выступить в защиту этого достояния украинского народа", - заверили в ОПЗЖ.

Ранее Данилов в одном из интервью заявил, что лично он выступает за перевод украинского языка на латиницу и отказ от кириллицы. Он также добавил, что вторым обязательным к изучению языком на Украине должен быть английский.