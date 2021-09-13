СМИ: премьер-министр Гаити и оппозиция договорились перенести на год всеобщие выборы

ГАВАНА, 13 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Гаити Ариэль Анри и представители оппозиционных партий подписали соглашение о переносе президентских и парламентских выборов с ноября 2021 года на конец 2022 года. Об этом в воскресенье сообщил телеканал TeleSUR .

По данным источника, до проведения всеобщих выборов в Гаити вводится переходный период, во время которого страной будет руководить правительство национального единства во главе с Анри. Соглашение также предусматривает перенос на один год срока принятия нового основного закона Гаити, который подготовит конституционная ассамблея.

Правительству национального единства предстоит обеспечить необходимые условия для проведения всеобщих выборов в конце следующего года. Одной из главных задач исполнительной власти станет преодоление тяжелых последствий мощного землетрясения, произошедшего 14 августа и нанесшего огромный ущерб южному региону страны.

Властям также предстоит значительно усилить борьбу с вооруженными бандами, действующими в Гаити. Из-за их вылазок в стране на протяжении длительного времени отмечается очень опасная криминогенная обстановка.

Сейчас в Гаити нет президента. Последний глава государства Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения на его резиденцию 7 июля. Сразу после убийства Моиза управление республикой на себя взял исполняющий обязанности премьер-министра Клод Жозеф. Позже он заявил о готовности уйти в отставку с поста временного главы правительства "на благо страны", поскольку конфликт между политиками мог усугубить политический кризис.

20 июля пост премьер-министра занял Ариэль Анри, который был назначен Моизом 5 июля, но не успел вступить в должность до того дня, когда было совершено покушение на президента.