{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: премьер-министр Гаити и оппозиция договорились перенести на год всеобщие выборы

До проведения всеобщих выборов в Гаити вводится переходный период, во время которого страной будет руководить правительство национального единства во главе с Ариэлем Анри, отмечает канал TeleSUR

ГАВАНА, 13 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Гаити Ариэль Анри и представители оппозиционных партий подписали соглашение о переносе президентских и парламентских выборов с ноября 2021 года на конец 2022 года. Об этом в воскресенье сообщил телеканал TeleSUR.

На эту тему
Республика Гаити потеряла президента спустя два дня после назначения нового премьера
Республика Гаити потеряла президента спустя два дня после назначения нового премьера

По данным источника, до проведения всеобщих выборов в Гаити вводится переходный период, во время которого страной будет руководить правительство национального единства во главе с Анри. Соглашение также предусматривает перенос на один год срока принятия нового основного закона Гаити, который подготовит конституционная ассамблея.

Правительству национального единства предстоит обеспечить необходимые условия для проведения всеобщих выборов в конце следующего года. Одной из главных задач исполнительной власти станет преодоление тяжелых последствий мощного землетрясения, произошедшего 14 августа и нанесшего огромный ущерб южному региону страны.

Властям также предстоит значительно усилить борьбу с вооруженными бандами, действующими в Гаити. Из-за их вылазок в стране на протяжении длительного времени отмечается очень опасная криминогенная обстановка.

Сейчас в Гаити нет президента. Последний глава государства Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения на его резиденцию 7 июля. Сразу после убийства Моиза управление республикой на себя взял исполняющий обязанности премьер-министра Клод Жозеф. Позже он заявил о готовности уйти в отставку с поста временного главы правительства "на благо страны", поскольку конфликт между политиками мог усугубить политический кризис.

20 июля пост премьер-министра занял Ариэль Анри, который был назначен Моизом 5 июля, но не успел вступить в должность до того дня, когда было совершено покушение на президента.

Теги
ГаитиАнри, Ариэль
Смена власти в Афганистане
Талибы опровергли сообщения о гибели главы политического крыла движения Барадара
Читать полностью