Источник: процедура возможной экстрадиции россиянина Франчетти на Украину не будет быстрой

ПРАГА, 13 сентября. /ТАСС/. Процедура возможной выдачи киевским властям задержанного в Праге по выданному Украиной международному ордеру на арест гражданина РФ Александра Франчетти не должна быть быстрой. Об этом сообщил ТАСС высокопоставленный источник, близкий министерству юстиции Чехии.

"Процесс возможной выдачи Украине задержанного по выставленному ей международному ордеру на арест россиянина Александра Франчетти не должна быть быстрой. Она может занять довольно длительное время, - отметил источник. - Существует определенная процедура принятия [местными судебными] инстанциями соответствующего решения [о возможности экстрадиции]. Она направлена на соблюдение законности и прав гражданина, выдачи которого добивается иностранное государство".

Сообщения о том, что Франчетти уже в понедельник может быть выдан киевским властям, "не имеют ничего общего с реальностью". В течение 30 дней с момента задержания выдавшая ордер на арест запрашивающая сторона, по действующей международной практике, должна направить в Чехию официальный запрос о его выдачи с представлением аргументированных оснований своих требований. И это, по словам источника, будет лишь первый шаг в процессе принятия решения об экстрадиции.

В воскресенье посольство РФ в Чехии проинформировало о задержании Франчетти в международном аэропорту Праги. Его, согласно местным полицейским источникам, задержали на основании международного ордера на арест, выданного Украиной. По данным СМИ, возможно, задержание россиянина связано с его активным участием в 2014 году в событиях по воссоединению Крымского полуострова с Россией.

Председатель Следственного комитета РФ Александра Бастрыкин в воскресенье поручил проверить основания задержания Франчетти.