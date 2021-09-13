Задержанному в Чехии россиянину предоставили адвоката

ПРАГА, 13 сентября. /ТАСС/. Чешская сторона предоставила адвоката задержанному в Праге россиянину Александру Франчетти. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в посольстве РФ в Чехии.

"Александру Франчетти был предоставлен [чешской стороной] адвокат", - отметили там.

С адвокатом уже встречалась заведующая консульским отдела посольства. Российские дипломаты находятся в контакте с Франчетти, его родственниками и законным представителем защиты.

В воскресенье посольство проинформировало о задержании Франчетти в международном аэропорту Праги. Его, согласно местным полицейским источникам, задержали на основании международного ордера на арест, выданного Украиной. По данным СМИ, задержание россиянина связано с его активным участием в 2014 году в событиях по воссоединению Крымского полуострова с Россией.

Председатель Следственного комитета РФ Александра Бастрыкин в воскресенье поручил проверить основания задержания Франчетти.