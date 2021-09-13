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Президент Болгарии 16 сентября распустит парламент и назначит техническое правительство

Досрочные выборы в парламент пройдут 14 ноября вместе с выборами президента

СОФИЯ, 13 сентября. /ТАСС/. Президент Болгарии Румен Радев назначит новое техническое правительство и распустит парламент 16 сентября. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба главы государства.

"В четверг, 16 сентября, в соответствии со своими полномочиями, определенными конституцией, глава государства Румен Радев назначит техническое правительство и распустит Народное собрание", - говорится в сообщении.

В субботу президент сообщил, что досрочные выборы в парламент Болгарии пройдут 14 ноября вместе с выборами президента.

Теги
БолгарияРадев, Румен
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