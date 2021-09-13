В ООН подтвердили гибель 10 гражданских при авиаударе США по предполагаемым позициям ИГ

ЖЕНЕВА, 13 сентября. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в понедельник подтвердила, что в результате авиаудара США по предполагаемым террористам "Исламского государства в Хорасане" (ответвление запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство") 29 августа в Афганистане погибли 10 мирных жителей.

Выступая на 48-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве, она напомнила, что 26 августа в результате теракта у аэропорта Кабула погибли по меньшей мере 142 мирных жителя, 13 американских военнослужащих и 28 боевиков движения "Талибан" (запрещено в РФ). "Три дня спустя в результате удара беспилотника США, целью которого, по заявлениям [американской стороны], были члены "Исламского государства в Хорасане", погибли 10 мирных жителей", - сказала Бачелет.