Медработники Польши в ходе акции протеста разбили палаточный городок у здания кабмина

ВАРШАВА, 13 сентября. /ТАСС/. Сотрудники польских медицинских учреждений в рамках акции протеста разбили палаточный городок у здания правительства республики. Как передает в понедельник корреспондент ТАСС с места событий, через дорогу от кабмина на газоне появилось более дюжины палаток, установлены таблички с тезисами протестующих, раздаются информационные листовки.

Ранее в субботу польские медицинские работники вышли в Варшаве на массовую акцию протеста. Врачи, медсестры, спасатели, лаборанты добиваются улучшения условий труда, дополнительных отпусков, внесения изменений в закон о порядке определения минимальной базовой заработной платы и доведения ее размера до среднеевропейской.

В последние дни представители профсоюзов встречались с членами правительства, обсуждая с ними сложившуюся ситуацию, однако ни к какому решению не пришли. Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский после встречи с протестующими назвал их требования абсурдными.

Согласно подсчетам Минздрава, выполнение требований протестующих в этом году обойдется польскому бюджету в 26,05 млрд злотых ($6,8 млрд), а в будущем году - 104,7 млрд ($27,5 млрд) злотых. Годовой бюджет системы здравоохранения составляет около 120 млрд злотых ($31,5 млрд).

Правительство Польши ожидает, что протестующие сделают свои требования более реальными. Следующая встреча сторон запланирована на вторник.