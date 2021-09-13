Казахстан пока не планирует возобновлять коммерческие авиарейсы в Афганистан

НУР-СУЛТАН, 13 сентября. /ТАСС/. Власти Казахстана пока не рассматривают возможность возобновления коммерческих рейсов в Афганистан, соответствующих заявок от авиакомпаний не поступало. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в министерстве индустрии и инфраструктурного развития республики.

"Пока не планируется возобновление коммерческих авиарейсов в Афганистан, от авиакомпаний заявки не поступали", - отметили в пресс-службе, отвечая на вопрос о возможности восстановления регулярного авиасообщения.

В середине августа Авиационная администрация Казахстана запретила гражданским самолетам местных авиакомпаний летать над Афганистаном до стабилизации обстановки в этой стране.

"Талибан" (запрещено в РФ) развернул масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления о выводе из страны американского контингента войск. 15 августа афганский президент Ашраф Гани сложил полномочия, а талибы без боя вошли в Кабул. В сентябре они сообщили об установлении контроля над всей территорией республики и огласили состав временного правительства, в которое вошли исключительно члены движения, преимущественно представители самой многочисленной этнической группы страны - пуштуны.