Украина завершает процедуры, необходимые для передачи Киеву задержанного в Праге Франчетти

КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Украина занимается необходимыми процедурами с целью возможной выдачи киевским властям задержанного в Праге гражданина РФ Александра Франчетти. Об этом сообщило в понедельник издание "Лига" со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Отмечается, что украинская сторона "работает над завершением процедур, которые нужны для передачи Франчетти правосудию на Украине".

В ведомстве заявили, что задержание Франчетти было результатом взаимодействия украинских и чешских правоохранительных органов и что Киев хочет привлечь его к ответственности "за ряд преступлений против Украины".

В воскресенье посольство РФ в Чехии проинформировало о задержании Франчетти в международном аэропорту Праги. Его, согласно местным полицейским источникам, задержали на основании международного ордера на арест, выданного Украиной. По данным СМИ, возможно, задержание россиянина связано с его активным участием в 2014 году в событиях по воссоединению Крымского полуострова с Россией.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в воскресенье поручил проверить основания задержания Франчетти.