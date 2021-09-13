СМИ: саудовские ПВО уничтожили запущенный из Йемена заминированный беспилотник

КАИР, 13 сентября. /ТАСС/. Войска противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили и уничтожили заминированный беспилотник, запущенный с территории Йемена. Об этом сообщил в понедельник телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление возглавляемой Эр-Риядом аравийской коалиции.

Отмечается, что летательный аппарат был нацелен на населенный пункт Хамис-Мушаит, расположенный в юго-западной части королевства. Кто именно запустил беспилотник, телеканал не уточняет.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями движения "Ансар Аллах" (хуситы). В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Затяжной конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире.

Хуситы систематически осуществляют атаки, главной целью которых остается Саудовская Аравия и ее инфраструктура. Так, 4 сентября силы ПВО королевства перехватили запущенную мятежниками-хуситами баллистическую ракету, а 31 августа коалиция сбила над аэропортом расположенного на юге королевства города Абха начиненный взрывчаткой беспилотник. В тот же день силы альянса нанесли ответный удар по позициям хуситов, с которых те атаковали воздушную гавань.